POL-ME: Inhalt eines Altpapiercontainers an der Bruchstraße brannte - Ratingen - 2110048

Am späten Samstagabend des 09.10.2021, gegen 21.55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu einem Containerbrand an der Bruchstraße in Ratingen-Ost gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten das Feuer in einem großen Altpapiercontainer gegenüber der Hausnummer 13 bemerkt und den Notruf der Feuerwehr gewählt.

Die Ratinger Feuerwehr konnte den Brand im Großcontainer sehr schnell löschen und damit verhindern, dass das Feuer auf benachbart platzierte Wertstoffbehälter des Containerstandortes übergreifen konnte. Der Wertstoffinhalt des Containers wurde aber von Feuer und Löschwasser total zerstört. Der dadurch insgesamt entstandene Sachschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann das Feuer unmöglich durch Selbstentzündung entstanden sein. Eine fahrlässige oder sogar vorsätzliche Brandlegung erscheint sehr wahrscheinlich. Bisher liegen der Ratinger Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Brandort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9982-6210, jederzeit entgegen.

