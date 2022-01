Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Kontrolle endet hinter Stadtgrenze

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 5. Januar 2021, gegen 20.15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein mit Standlicht geparkter BMW auf einem Parkplatz an der Mehringstraße in Scholven auf. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, startete er den Wagen und fuhr einige Meter vorwärts, um dann wieder anzuhalten. Als einer der Beamten daraufhin für eine Verkehrskontrolle aus dem Streifenwagen aussteigen wollte, fuhr der BMW erneut langsam los.

Die Polizisten folgten dem Wagen, dessen Fahrer im weiteren Verlauf sämtliche Anhaltenzeichen des Streifenwagens ignorierte und über die Mehringstraße und Nienkampstraße in Richtung Gladbeck fuhr. Auf der Bülser Straße in Gladbeck wollte der Flüchtige einen vor ihm fahrenden Ford überholen, obwohl ihm ein Wagen im Gegenverkehr entgegenkam. Dabei geriet der BMW ins Rutschen, touchierte den Ford, der daraufhin gegen eine Warnbake am Straßenrand prallte. Trotz der Kollision setzte der Flüchtige seine Fahrt fort, ehe er schließlich in der Heidekampstraße anhielt. Die Polizeibeamten nahmen den 19-jährigen Fahrer zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität sowie seine 17 Jahre alte Beifahrerin mit zur Wache.

Bei der Überprüfung des Gladbeckers wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, zudem verlief ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv, sodass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die 17-jährige Gelsenkirchenerin wurde nach Klärung des Sachverhaltes ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den 19-Jährigen erwarten Strafverfahren, gegen die Halterin des BMW leiteten die Beamten ebenfalls ein Strafverfahren ein.

