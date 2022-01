Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wiederholt unter Drogeneinfluss am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Zum wiederholten Male hat die Polizei am Mittwoch, 5. Januar 2021, einen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen durch die Stadt fuhr. Bereits einen Tag zuvor, am 4. Januar 2021, gegen 11.20 Uhr, hatten die Beamten den Gelsenkirchener bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hans-Böckler-Allee in der Feldmark angehalten. Da es Anhaltspunkte gab, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht, wurde ein freiwilliger Drogenvortest gemacht, der positiv ausfiel. Die Polizisten nahmen den Gelsenkirchener für eine Blutentnahme mit zur Wache, im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Nur einen Tag später, zu ähnlicher Uhrzeit, fiel derselben Streifenwagenbesatzung der gleiche Wagen erneut auf, dieses Mal auf der Wilhelminenstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße. Daraufhin baten die Beamten den 30-Jährigen bei einer erneuten Verkehrskontrolle um einen freiwilligen Drogenvortest, der erneut positiv ausfiel. Auch dieses Mal kam der Mann mit zur Wache, damit ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden konnte. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen.

Die Polizei weist diesbezüglich noch mal daraufhin, dass eine Fahrt unter Einfluss von Alkohol, bestimmten Medikamenten oder eben auch illegalen Rauschgiften nicht nur eine Gefahr für den Konsumenten selbst darstellt, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen.

