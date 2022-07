POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Werkzeug aus Bulli gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.07.2022) wurde im Industriegebiet zweimal eingebrochen. Bei einem Auto-Service in der Nederlandstraße stiegen Unbekannte in Büroräume ein und stahlen zwei Diagnosetester. In der Industriestraße war eine Firma für Auto-Ersatzteile das Ziel von Einbrechern, gestohlen wurde etwas Bargeld. In der gleichen Nacht knackten Unbekannte mehrere Automaten in einem ...

