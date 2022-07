Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbrüche im Industriegebiet.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.07.2022) wurde im Industriegebiet zweimal eingebrochen. Bei einem Auto-Service in der Nederlandstraße stiegen Unbekannte in Büroräume ein und stahlen zwei Diagnosetester. In der Industriestraße war eine Firma für Auto-Ersatzteile das Ziel von Einbrechern, gestohlen wurde etwas Bargeld. In der gleichen Nacht knackten Unbekannte mehrere Automaten in einem Waschpark in der Nederlandstraße und stahlen Kleingeld. Ein Tatzusammenhang ist nicht ausgeschlossen. Hinweise zu den Taten richten Sie bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

