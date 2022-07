Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Wissentrup. Sechs Verletzte durch Kollision mit dem Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Ein medizinischer Notfall führte am Dienstagmittag (26.07.2022) zu einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße zwischen Lage und Kachtenhausen. Gegen 12.20 Uhr war ein 39-Jähriger aus Delbrück dort mit seiner Familie (36, 12, 3 und 1 Jahre) in Richtung Lage unterwegs. Etwa in Höhe des "Brinkkrugs" geriet er mit seinem Renault in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug stieß frontal mit dem entgegenkommenden BMW einer 31-Jährigen aus Bad Salzuflen zusammen, die in Richtung Kachtenhausen fuhr. Alle sechs Personen wurden durch den Unfall verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge, an denen ein Schaden von etwa 9.500 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Bielefelder Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

