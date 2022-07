Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. VW durch Brand zerstört.

Lippe (ots)

In der Straße "Puckewese" geriet ein VW am frühen Mittwochmorgen (27.07.2022) gegen 1.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das abgemeldete Fahrzeug parkte auf Höhe der Hausnummer 2 in einer Parkbucht. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, der VW wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell