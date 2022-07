Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. Vier Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

In der Nacht auf Montag (25.07.2022) kam ein 55-jähriger Autofahrer gegen 2:40 Uhr mit seinem VW Caddy nach links von der Ostwestfalenstraße ab und fuhr in den Graben. Möglicherweise war er am Steuer eingenickt. Beim Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt, auch seine 15-jährige Tochter und sein 13-jähriger Sohn, die auf der Rückbank saßen, zogen sich schwere Verletzungen zu. Die 47-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden nach der ersten medizinischen Versorgung am Einsatzort in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 18 000 Euro. Der verunfallte Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Führerschein des Fahrers aus Lemgo wurde sichergestellt.

