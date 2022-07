POL-LIP: Lügde. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - In der vergangenen Nacht (26.07.2022) wurden zwei Männer auf frischer Tat in der Straße "Auf den Klippen" ertappt, als sie versuchten, gegen 1:15 Uhr ein Kellerfenster aufzubrechen. Ein Zeuge rief sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen noch auf dem Grundstück stellen und festnehmen. Es handelt sich um zwei Detmolder im Alter von 25 und 16 Jahren. Die Ermittlungen dauern an. ...

