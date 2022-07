Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Raub.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (24.07.2022) versuchte ein 29-Jähriger in einer Tankstelle in der Oerlinghauser Straße Getränke zu stehlen. Eine 41-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle erwischte ihn dabei, verfolgte ihn und hielt ihn vor dem Gebäude fest. Ein Zeuge unterstützte sie. Der 29-Jährige riss sich los, woraufhin noch ein zweiter Zeuge eingriff und versuchte ihn festzuhalten. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden couragierten Helfern ergriff der Mann ohne Beute die Flucht. Die beiden 42- und 33-jährigen Zeugen wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nahe der Tankstelle stellen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell