POL-LIP: Dörentrup-Bega. Radfahrerin schwer verletzt.

Eine 48-jährige Radfahrerin wurde am Samstag (23.07.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße schwer verletzt. Die Lemgoerin fuhr am späten Nachmittag Richtung Wendlinghausen, als ein Peugeot aus der Einmündung Wülfentrup kommend auf die Bahnhofstraße einfuhr und ihr die Vorfahrt nahm. Es kam fast zum Zusammenstoß. Direkt hinter der Einmündung wollte der 25-jährige Autofahrer dann nach links auf einen Parkplatz fahren und bremste dafür ab. Die Radfahrerin prallte auf den Peugeot und wurde schwer verletzt. Zeuginnen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Verletzte. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Peugeot nicht versichert war. Eine zusätzliche Anzeige wurde gefertigt.

