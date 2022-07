Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Kellerräume aufgebrochen.

Lippe (ots)

In einem Mehrfamilienhaus brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.07.2022) mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Saganer Straße auf. Dabei wurde unter anderem ein Pedelec gestohlen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell