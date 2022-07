Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Zahlreiche Werkzeuge bei Einbruch in Firma gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (25. - 26.07.2022) brachen Unbekannte in die Räume einer Firma in der Straße "Hessenring" in Horn ein. Sie hebelten ein Rolltor auf und durchsuchten Büroräume nach Beute. Sie entwendeten zahlreiche Werkzeuge im Wert von rund 20.000 Euro - vorwiegend von der Marke "Würth". Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte mit Hinweisen unter der Telefonnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

