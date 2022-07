POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgängerin angefahren.

Lippe (ots) - Ein medizinischer Notfall führte am Dienstagmittag (26.07.2022) zu einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße zwischen Lage und Kachtenhausen. Gegen 12.20 Uhr war ein 39-Jähriger aus Delbrück dort mit seiner Familie (36, 12, 3 und 1 Jahre) in Richtung Lage unterwegs. Etwa in Höhe des "Brinkkrugs" geriet er mit seinem Renault in den Gegenverkehr. ...

