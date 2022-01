Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Straßenschild umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.01.2022, kurz nach 20.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie wohl ein roter Mini Cooper in der Waldeckstraße, in Höhe der Einmündung zur August-Macke-Straße, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Heck gegen ein Straßenschild geprallt sei. Der Fahrer habe sich nicht um den Schaden gekümmert und setzte seine Fahrt fort. An dem Straßenschild entstand ein Schaden von etwa 650 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, oder denen ein roter Mini Cooper, welcher im Heckbereich beschädigt sein dürfte, aufgefallen ist. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07626 977800 erreichbar.

