Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 26. Mai, ereignete sich gegen 19.20 Uhr, an der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/ Unterbrucher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Der 61-jährige Pedelecfahrer befuhr die Unterbrucher Straße in Richtung Wassenberger Straße. Als er den Kreuzungsbereich geradeaus passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel eines 38-jährigen Hückelhoveners, der von der Wassenberger Straße nach links in die Kolpingstraße einbog. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb.

