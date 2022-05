Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand gesucht

Heinsberg (ots)

Nach einem Brand am Gebäude des Netto Supermarktes an der Karl-Arnold-Straße, der auf die angrenzende Spielhalle übergegriffen hat (wir berichteten mit Nachtrag zum Pressebericht Nr. 139 von Sonntag, 22. Mai 2022), sucht die Polizei nun Zeugen. Der Brand wurde am Sonntag, 22. Mai, gegen 10.04 Uhr festgestellt. Personen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden. Zudem können Sie sich auch über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg melden oder den direkten Link nutzen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

