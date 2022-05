Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mofadiebstahl

Wassenberg (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr stahlen unbekannte Personen am Dienstagnachmittag (24. Mai) ein Mofa der Marke Peugeot. Das Zweirad stand auf einem Parkplatz in der Straße An der Kreuzkirche.

