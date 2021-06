Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige

Türkheim - Drachenflieger abgestürzt - Verletzungen trug ein 55-Jähriger am Samstagmittag bei einem Absturz davon.

Ulm (ots)

Gegen 13:10 Uhr startete der 55-Jährige am Drachenabsprungpunkt in Türkheim. Eine Windböe erfasste den Mann und trieb ihn in den Hang. Dort kollidierte er mit den Bäumen und stürzte mit dem Drachen ab. Das Fluggerät und dazugehörige Geschirr verhinderten schlimmeres. Auf Grund der steilen Hanglage musste der Verletzte durch die Bergwacht geborgen werden. Er kam mit Verletzungen an der Hüfte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fluggerät kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf.

