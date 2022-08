Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auto entwendet

Lahr (ots)

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche stehen im Verdacht mit einem zuvor entwendeten und kurz geschlossenen Jeep am späten Mittwochnachmittag eine Spritztour unternommen zu haben. Ihre Fahrt endete kurz vor 18 Uhr in Höhe Hugsweier auf einem Acker zwischen der B3 und der Rheintalstrecke. Dort hatte einer der beiden jungen Männer den Wagen so auf dem losen Untergrund festgefahren, dass er nicht mehr aus eigener Kraft herauskam. Die polizeilichen Ermittlungen, zum Ort des Diebstahls des Autos und welcher der beiden Jugendlichen schlussendlich am Steuer saß, dauern an.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell