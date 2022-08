Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Arbeitsunfall

Schuttertal (ots)

Bei Arbeiten an einem Funkmast in der Straße "Untertal" hat sich ein 28 Jahre alter Mann am Mittwoch Kopfverletzungen zugezogen und musste von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 28-Jährige zusammen mit einem Arbeitskollegen in rund zehn Meter Höhe mit dem Befestigen von Trittstufen beschäftigt, als sich kurz vor 17:30 Uhr eine Metallstrebe selbständig machte und den Endzwanziger verletzte. Möglicherweise hat eine stabile Sicherung der Arbeiter in luftiger Höhe Schlimmeres verhindert. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.



