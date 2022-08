Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall, Rotlicht missachtet

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend an der Kreuzung Rheintalstraße/Siemensstraße. Eine 67-jährige VW-Lenkerin war gegen 19:55 Uhr auf der B3 kommend von Ottersweier in Richtung Bühl unterwegs, als sie auf Höhe der der Einmündung in die Siemensstraße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete. Infolgedessen kollidierte die 67-Jährige mit einem 35-jährigen Citroen-Fahrer, welcher bei Grün aus der Siemensstraße nach links auf die B3 fahren wollte. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des Mittdreißigers war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Des Weiteren wurde die Straße aufgrund auslaufender Flüssigkeit durch den Abschleppdienst gereinigt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

/sk

