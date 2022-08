POL-OG: Willstätt, A5 - Flächenbrand

Forbach (ots) - Ein 33-Jähriger muss seit Dienstagabend mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Mehrere besorgte Anrufer meldeten der Polizei kurz nach 18 Uhr, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann im Bereich des Bahnhofs in der Schifferstraße gefährlich nahe der Gleise unterwegs sei. Ein weiterer Anrufer berichtete dann von einem am Bahnhof liegenden Mann, was ...

mehr