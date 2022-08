Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Beleidigt und Widerstand geleistet

Forbach (ots)

Ein 33-Jähriger muss seit Dienstagabend mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Mehrere besorgte Anrufer meldeten der Polizei kurz nach 18 Uhr, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann im Bereich des Bahnhofs in der Schifferstraße gefährlich nahe der Gleise unterwegs sei. Ein weiterer Anrufer berichtete dann von einem am Bahnhof liegenden Mann, was nicht nur die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sondern auch die Besatzung eines Krankenwagens auf den Plan rief. Der 33-Jährige war wenig erfreut über das Erscheinen der Einsatzkräfte und reagierte aggressiv. Bei der folgenden Ingewahrsamnahme leistete der mutmaßlich Betrunkene erheblichen Widerstand, wodurch er selbst und ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Auf dem Weg in die Räumlichkeiten des örtlichen Polizeireviers beleidigte und bespuckte er die Beamten fortlaufend. Nach einer Nacht in polizeilichem Gewahrsam und dem nun ruhigeren Auftreten des Mannes, konnte er seinen Weg heute Morgen fortsetzen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell