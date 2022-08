Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Streit in Unterkunft

Lahr (ots)

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Geroldsecker Vorstadt" kam es am Dienstagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 14:40 Uhr fünf Personen nach einem Streit eine 28-Jährige attackiert haben. Ein 20-Jähriger, der der Frau zu Hilfe kam, bekam ebenfalls Schläge ab, bevor er flüchten konnte. Es sollen sich vier weitere Personen an den Handgreiflichkeiten beteiligt haben. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

/ph

