Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ausgeparkt mit Sachschaden

Sinzheim (ots)

Zu einem Parkrempler mit einem Fahrzeugschaden von etwa 1.000 Euro kam es am späten Dienstagmittag in der Industriestraße. Eine 65-jährige Autofahrerin wollte gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftes rückwärts ausparken. Ursache für den Unfall könnte ein Bedienungsfehler gewesen sein, durch den die Frau vorwärts gegen die Außenwand des Gebäudes fuhr. Hierbei wurde die Außenwand sowie der Pkw erheblich beschädigt. Weiterhin fielen im Ladeninneren durch den Aufprall mehrere an der Wand gestapelte Gegenstände um und erhöhten den Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell