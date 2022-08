Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Biberach (ots)

Einen Schaden von etwa 6.000 Euro hatte der Besitzer eines schwarzen Skoda Octavia am Dienstagabend beim Parken in der Brucherstraße zu beklagen. In der Zeit von 17:45 Uhr bis 22 Uhr stellte der 47-Jährige sein Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich des Sportplatzes ab und musste beim Zurückkehren erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Nach bisherigem Erkenntnisstand müsste ein noch Unbekannter den abgestellten Wagen beim Ein-oder Ausparken touchiert haben. Das Resultat waren mehrere Eindellungen und Kratzspuren vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel. Zeugen, welche Hinweise zur Identität eines Tatverdächtigen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

