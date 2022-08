Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Glücklicherweise nur leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein Kind hatte am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall Glück, dass es nur mit leichten Blessuren davonkam. Der 11-Jährige kollidierte hierbei gegen 10:30 Uhr auf seinem Rad mit einem auf der Kehler Straße stadteinwärts fahrenden Ford-Lenker, als er offenbar ohne auf den Verkehr zu achten in den Einmündungsbereich zur Bertholdstraße einfuhr. Der vorfahrtsberechtige Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Trotz augenscheinlich nur leichterer Verletzungen wurde der Junge vorsorglich in einer Klinik untersucht, konnte diese aber schnell verlassen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme vor Ort und schätzen den entstandenen Sachschaden am Mercedes auf 2.000 Euro. /ma

