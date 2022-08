Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Fahrstreifenwechsel mit Folgen, Zeugenaufruf

Gengenbach (ots)

Mutmaßlich ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten, wechselte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer am Montagnachmittag auf der Höhe der Auffahrt Gengenbach von der linken auf die rechte Spur. Der unbekannte Fahrer war gegen 15:45 Uhr auf der B33 aus dem Kinzigtal kommend in Richtung Offenburg unterwegs, als er bei einem Fahrstreifenwechsel mit dem Fahrzeug eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen 25-jährigen Verkehrsteilnehmers kollidierte. Hierbei wurde durch den Lenker des LKW mit dessen Heck, der linke Außenspiegel sowie die linke Seitenwand der Ladefläche des Iveco Pritschenwagens beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers, oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

