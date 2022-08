POL-OG: Bühl, B3 - Auffahrunfall

Gaggenau (ots) - Alarmiert durch aufmerksame Zeugen trafen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Montagabend auf eine gestürzte Fahrradfahrerin in einem alkoholisierten Zustand. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Höchstwahrscheinlich verletzte sich die Velo-Lenkerin beim Schieben ihres Rads gegen 22:30 Uhr nach einem alleinbeteiligten Sturz in der Hauptstraße. Das Zweirad wurde an ...

