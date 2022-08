Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, L75 - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Hügelsheim (ots)

Derzeit kommt es auf der L75 bei Hügelsheim nach einem Abbiegeunfall zu Behinderungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin am Mittwochmorgen von der L75 nach links in Richtung Baden-Airpark abbiegen und kollidierte kurz vor 7 Uhr mit einem in Richtung Hügelsheim herannahenden Seat eines 48-Jährigen. Die beiden Beteiligten trugen durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen davon und wurden jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos dürften nicht mehr zu reparieren sein. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrerer Zehntausend Euro bewegen. Der fließende Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

/wo

