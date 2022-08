Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Flächenbrand

Baden-Baden (ots)

Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei einem Flächenbrand in der Gottlieb-Daimler-Straße im Einsatz. Die kurz vor 14 Uhr alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand in Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft schnell unter Kontrolle bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dehnte sich das Feuer auf eine Fläche von 80 bis 100 Quadratmeter aus. Die 29 Bewohner der Unterkunft wurden vorübergehend evakuiert, konnten zwischenzeitlich jedoch wieder zurück in das Anwesen. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

/sk

