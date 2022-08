Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe

Neunkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag den 12.08.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag den 16.08.2022, 07:00 Uhr wurde bei zwei Firmen in der Straße zum Schotterwerk in Neunkirchen eingebrochen. Bei beiden Firmen wurde das Gelände wohl auf der Rückseite von einem angrenzenden Waldgelände aus betreten. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um Bargeld,sämtliche Schläuche, Öl, Ölfilter, Werkzeug, einen PC und Getränke. Außerdem wurde bei einer Firma ein Radlader der Marke CAT entwendet, in dessen Schaufel wohl auch das Diebesgut abtransportiert wurde. Dafür wurde zuvor in den Büroräumlichkeiten der dafür passende Schlüssel entwendet. Passende Reifenspuren wurden auf einem angrenzenden Feldweg ebenfalls gesichert. Zudem konnte auf dem Feldweg Diebesgut aufgefunden werden, welches vermutlich bei der Flucht verloren ging. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neunkirchen zu melden.

