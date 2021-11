Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (429/2021) Sachbeschädigungen an Schulgebäude in Hann. Münden - Polizei sucht unbekannte Farbschmierer

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Mitscherlichstraße

6. bis 8. November sowie 11. bis 13. November

HANN. MÜNDEN (jk) - Unbekannte Farbschmierer haben seit Anfang November mehrere Wände, Mauern und andere Flächen des Grotefend-Gymnasiums in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) verunstaltet und so einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Zwischen dem 6. und 8. 11. sowie dem 11. und 13.11., so die derzeitigen Erkenntnisse, sprühten bzw. kritzelten die Täter mit blauem Sprühlack oder wasserfesten Stiften u. a. Zahlenkombinationen und Schriftzüge auf Teile der Gebäude.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

