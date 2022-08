Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfallbeteiligter gesucht

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022 gegen 11:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Cinetower in Neunkirchen ein Verkehrsunfall bei dem die Beteiligten beim Ausparken aus gegenüberliegenden Parklücken (Heck an Heck) miteinander kollidierten. Die Daten wurden zwar vor Ort durch die Unfallbeteiligten ausgetauscht, aber nicht vollständig. Darunter u.a. auch die Handynummer, allerdings wurde diese von einem der Beteiligten entweder mit Zahlendreher oder falsch mitgeteilt. Gesucht wird nun ein männlicher Fahrer, circa Mitte 50, ca 1,70 m groß, Dreitagebart, Brille, deutscher Phänotyp, Halbglatze (seitlich kurze graue Haare). Bei dem Fahrzeug des gesuchten Unfallbeteiligten handelt es sich um einen Ford Kombi weiß/beige mit Neunkircher Kreiskennzeichen (weiteres ist hierzu nicht bekannt). Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

