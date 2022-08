POL-NK: Trunkenheitsfahrt nach Casinobesuch

Neunkirchen Innenstadt (ots) - Am 03.08.2022 ereignete sich gegen 18:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 2-jähriges Kind als Insasse durch einen Bremsvorgang in einem fahrenden Bus verletzt wurde (Platzwunde am Kopf durch Aufschlagen an einer Metallstange). Zum Verkehrsunfall: Der Busfahrer habe in der Königstraße an der Fußgängerampel zwischen Wasserturm und ...

mehr