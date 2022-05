Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: heftiger Frontalzusammenstoß

Rudolstadt (ots)

Bereits am Freitagnachmittag kam es auf der B85 zwischen Rudolstadt und Saalfeld auf Höhe der Zufahrt der dortigen Papierfabrik zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 60-jähriger Mann aus Saalfeld fuhr mit seinem Ford aus Rudolstadt in Richtung Saalfeld und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort befand sich ein Renault-Fahrer, der keine Chance hatte, den Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge riss das linke Vorderrad des Renault ab und dieser überschlug sich. Der Renault und rutschte ca. 30 m auf dem Dach in Richtung Rudolstadt, bis er zu Stillstand kam. Beide Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

