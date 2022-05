Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Bad Blankenburg (ots)

Bereits zwischen dem 28.04.2022, 13:15 Uhr und dem 29.04.2022, 9:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer offenbar beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den Zaun der Umfriedung eines Grundstücks in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg. Laut Angaben eines Zeugen soll am Nachmittag des 28.05.2022 ein grüner LKW mit silbergrauer Ladefläche mit dem Kreiskenner "AP" gegenüber des Anwesens gestanden haben, der evtl. mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell