LPI-SLF: Bei Wildunfall verletzt

Sonneberg (ots) - Unbekannte gelangten in der Nacht zum Mittwoch über die unverschlossene Tür in eine Werkstatt in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg und entwendeten diverses Werkzeug, Arbeitshandschuhe sowie einen Rucksack im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

