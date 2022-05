LPI-SLF: Propellerleichtflugzeug musste notlanden

Rudolstadt (ots) - Donnerstagmittag befuhr eine 26-jährige mit ihrem BMW die Caspar-Schulte-Straße in Rudolstadt. Dabei übersah die Fahrerin, dass ein vor ihr fahrender VW beim Rechtsabbiegen in die "Kleine Allee" abbremste und fuhr ungebremst hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Verursacherin verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

mehr