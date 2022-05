LPI-SLF: Hinten aufgefahren

Deesbach (ots) - Ein Fahrzeug-Führer war am Mittwoch gegen 10:00 Uhr mit seinem LKW Fiat auf der Landstraße zwischen Neuhaus am Rennweg und Cursdorf unterwegs. Kurz nach dem Abzweig nach Deesbach kam ihm ein weißer LKW Mercedes-Benz Sprinter geschlossener Kasten entgegen. Auf gleicher Höhe berührten sich beide Außenspiegel. Der Fahrer des Fiat hielt umgehend am Fahrbahnrand an, während der Fahrer des Sprinters seine Fahrt unvermindert fortsetzte, ohne sich um den ...

mehr