Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hochwertige Fahrräder gestohlen

Polizei sucht Zeugen (22.11.2021)

St. Georgen (ots)

Mehrere hochwertige Pedelecs hat ein unbekannter Mann im Zeitraum zwischen Mai 2021 und November 2021 entwendet. Der Dieb entwendete in St. Georgen und auf einem Firmenparkplatz auf der Aichhalder Straße in Schramberg-Sulgen insgesamt elf E-Bikes mit einem Gesamtwert von rund 35.000 Euro. Dabei trennte der Unbekannte mit einer Akku Flex, die er in einer Umhängetasche mitführte, binnen Sekunden die Sicherungsschlösser der Fahrräder auf und fuhr dann mit den Pedelecs davon. Eine Überwachungskamera konnte den Täter beim Diebstahl eines Fahrrads in der Feldbergstraße in St. Georgen aufnehmen. Dort trug er einen schwarzen Kapuzenpullover (Hoodie), eine dunkelblaue Basecap, ein blaues Halstuch, eine dunkle Jeanshose sowie dunkle Adidas-Sportschuhe mit weißer Sohle. Bilder, die den Täter beim Diebstahl zeigen, finden sich auf den Fahndungsseiten der Polizei im Internet:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/st-georgen-diebstahl-mit-waffen/

Personen, die Hinweise zum unbekannten Fahrraddieb geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell