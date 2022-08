Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen, gg. 07:15 Uhr, wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Zweibrücker Straße in Neunkirchen gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrer kollidierte mit seinem PKW mit einem, in Höhe der Hausnummer 46 geparkten PKW und verursachte einen geschätzten Schaden von 5000 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neunkirchen unter der Rufnummer 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell