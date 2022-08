Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Neunkirchen (ots)

Am Dienstag den 16.08.2022 gegen 22:55 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Neunkirchen mitgeteilt, dass ein Mann durch die Ziehwaldstraße in Neunkirchen in Richtung Feldstraße laufen würde und dabei mehrere geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand beschädigen würde. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch ein Wach- und Streifenkommando der Polizeiinspektion in Neunkirchen aufgesucht. Dort konnte der Mann und somit Beschuldigte angetroffen werden. Er beschädigte insgesamt sechs Fahrzeuge, indem er gegen diese trat und schlug. Außerdem wurden von ihm mehrere Mülltonnen umgetreten, welche dabei allerdings nicht beschädigt wurden. Weiter wurde festgestellt, dass der Beschuldigte sich in einem alkoholisierten Zustand befand. Während der Sachverhaltsaufnahme konnten nicht alle Besitzer der beschädigten Fahrzeuge erreicht werden, sodass diese gebeten werden sich bei der Polizei in Neunkirchen zu melden.

