Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 71-jähriger Reisender vergisst Rucksack, Schreckschusswaffe im Gepäckstück festgestellt

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 19. September 2021 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 19:45 Uhr durch einen Mitarbeiter des Servicepointes der Deutschen Bahn über eine Schreckschusswaffe informiert. Diese befand sich in einem Rucksack, der zuvor bei dem Mitarbeiter der Bahn als Fundsache abgegeben wurde. Das Gepäckstück wurde auf Bahnsteig 9 gefunden und durch einen Reisenden abgegeben. Bei der Durchsicht nach Hinweisen zu dem Eigentümer kam die Waffe, welche über kein notwendiges Prüfzeichen verfügte, zwei passende Magazine sowie zwei Knall- und vier Reizstoffkartuschen zum Vorschein. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Der Eigentümer, ein 71-jähriger Deutscher, konnte ermittelt werden. Er holte seinen Rucksack gegen 21:25 Uhr auf der Dienststelle der Bundespolizei ab. Die Schreckschusswaffe samt Zubehör verblieb in der Asservatenkammer. Der Mann gab an, die Pistole bereits seit den sechziger Jahren zu besitzen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem möchte die Bundespolizei erneut darauf hinweisen, bei festgestellten herrenlosen Gepäckstücken lieber auf Nummer sicher zu gehen, die Bundespolizei zu informieren und das Reisegepäck vor Ort zu belassen und nicht anzufassen.

