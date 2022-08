Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Radfahrerin leicht verletzt

Oberkirch (ots)

Während eines Abbiegevorgangs kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 14:10 Uhr die Appenweierer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Am Spritzenmättle" abzubiegen. Beim Rechtsabbiegen missachtete sie den Vorrang einer 86-jährigen Fahrradfahrerin, wodurch es zu einer Kollision kam. Durch den Aufprall wurde die Velo-Lenkerin leicht verletzt und wurde ins örtliche Klinikum gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

/sk

