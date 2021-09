Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Montag (06.09.21) ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Senden am Messingweg zu. Gegen 13.05 Uhr wollte ein 45-jähriger Ascheberger nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Sendener, der zum Überholvorgang angesetzt hatte. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Messingweg war während der Unfallaufnahme gesperrt.

