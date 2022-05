Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Trier (ots)

Am Freitag, 13.05.2022, um 12:14 Uhr, ereignete sich auf der B 53, in Höhe der Einmündung zur Schiffstraße, ein Verkehrsunfall, bei welchem die beiden Fahrzeugführer verletzt wurden. Der 55 jährige Fahrer eines Pkw befuhr die B 53 aus Richtung Schweich kommend in Richtung Trier. Der 29 jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Schiffstraße in Richtung der Bundesstraße. Hier beabsichtigte dieser die Kreuzung in Richtung der Straße ´Unter dem Dostler´ zu überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden stark beschädigt. Die beiden Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

