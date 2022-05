LPI-G: Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Gera (ots) - Gera: Am gestrigen Montag (23.05.2022) erhielt die Geraer Polizei die Mitteilung über eine beschädigte Schranke, die an der Zufahrt eines Firmengeländes in der Humboldstraße angebracht war. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter die Schranke vermutlich in der Zeit vom 20.05.2022, 16.30 Uhr - 23.05.2022, 09.00 Uhr ab und verursachten so Sachschaden. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes ...

