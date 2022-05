Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fenster angekokelt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Mit der Hilfe diverser Sprühflaschen kokelte ein derzeit noch unbekannter Täter mehrere Fenster einer Firma in der Straße Hinter dem Südbahnhof in Gera an, sodass Sachschaden entstand. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (JMV)

